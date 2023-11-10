Büyük Önder Atatürk Gaziantep'te

Gaziantep'in ilçeleri ve kent merkezinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında anma programları düzenlendi.

İslahiye ilçesindeki Demokrasi Meydanı'ndaki gerçekleştirilen programda, Kaymakam Mehmet Soylu, Garnizon Komutanı Albay Kadir Çelik ve Belediye Başkanı Kemal Vural tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Şehit Gökhan Alıcı Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam edildi.

Nurdağı ilçesinde ise Hükümet Konağı bahçesi yapılan programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gaziantep Üniversitesi kampüsünde de anma program düzenlendi. Akademisyen ve öğrencilerin katıldığı programda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra katılımcılar saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okudu. Program sonrasında ise günün anlam ve önemine dair koşu gerçekleştirildi.