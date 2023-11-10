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        Gaziantep'te "Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı" toplantısı gerçekleştirildi

        Gaziantep'te, KOSGEB'in Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerdeki KOBİ'lerin iyileştirilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla uyguladığı "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 17:45 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:55
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        Gaziantep'te "Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı" toplantısı gerçekleştirildi
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        Gaziantep'te, KOSGEB'in Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerdeki KOBİ'lerin iyileştirilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla uyguladığı "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" tanıtıldı.

        KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Ticaret Odası Konferans Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayelerinde programın devam ettiğini söyledi.

        KOSGEB'in devletin KOBİ'lere uzanan şefkat eli olduğunu ifade eden İbrahimcioğlu, "450 milyon dolar şu an 12 milyar liraya denk geliyor. Bu 12 milyar lira 11 ile gidecek. Dolayısıyla size düşmeyecek ama yanınızdaki işletmelere düşecek ve size borcunuzu ödeyecek. Diğer bir işletme sizden mal alacak. Böylelikle buradan 12 milyar liralık bu destek paketi 11 il içerisinde bir ekonomik sinerji yaratacak.Bu paranın çarpan etkisi ise 10 kat olabilecek. Biz bu inançtayız." dedi.

        İbrahimcioğlu, destekten faydalanmak için tek bir şartın işletmenin bulunduğu ilde devam etmesi olduğunu dile getirdi.

        İl il gezerek KOBİ'lere ulaşmaya çalıştıklarını anlatan İbrahimcioğlu, şöyle devam etti:

        "Ticaretin çarklarının döndürülmesi için bir can suyu niteliği olması gerekiyor. Can suyuyla canlanmayla buralar yeşerecek ve daha iyi göreceğiz. Bu vereceğimiz desteği ilk öncelikle dağıtalım. Bu parayı alıp bir kullanın. Gaziantep'te bu desteğe başvuru sayısı 3 bin civarında. Bu 1 milyara lira yakın bir destek oluyor ve bu para Gaziantep'e gelecek. Az para değil daha fazlası için mücadele ediyoruz, çalışıyoruz. Yeni programlar için uluslararası kuruluşlarla görüşüyoruz. Biz ekibimizle bu gayretin içerisindeyiz."

        Programa, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ile KOBİ'ler ve girişimciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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