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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, personelin maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli kart TROY'a taşınması kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 10:43 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:43
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, personelin maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli kart TROY'a taşınması kararı aldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu belirtti.

        Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" şiarını ilke edindiğine dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

        "Bu milletin evlatları olarak çocuklar, anneler, babalar ölmesin diye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Filistin'deki zulme, katliama destek veren firmalara boykotumuzdan sonra şimdi de Türkiye Ödeme Sistemi olan TROY sistemine geçip yine İsrail'den desteğini esirgemeyen global ödeme sistemlerini terk ediyoruz. Her kullandığımızda, harcadığımız her kuruşun Filistinli bir çocuğun hayat ışığını söndürebildiğini unutmayalım. Gazze'deki çocuklar, bir sabah kavuşacak ellerimiz, Mescidi Aksa'nın peygamber kokulu sokaklarında…"

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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