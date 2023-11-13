Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 13:19 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

        Demokrasi Meydanı'ndaki törende, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, 106. Topçu Alayı Komutanı Topçu Albay Kadir Çelik, Belediye Başkanı Kemal Vural, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Mehmet Soylu, günün anlamına ilişkin yaptığı konuşmada, ilçe ve bölge için önemli bir günü kutladıklarını söyledi.

        Soylu, zorluklara rağmen kazanılan zaferin önemine işaret etti.

        Başkan Vural da depremler nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        Törende öğrenciler şiir okudu, ilçenin kurtuluş anı sembolik olarak canlandırıldı.

        Tören, halk oyunları gösterisi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bandosunun çaldığı marşların ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Ünlü ceketi satıldı
        Ünlü ceketi satıldı
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, hakem eleştirileri hakkında konuştu:
        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, hakem eleştirileri hakkında konuştu:
        Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan motosikletteki genç öldü
        Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan motosikletteki genç öldü
        İslahiye'de Kur'an Kursu öğrencileri "Kızılay Haftası" etkinliği düzenledi
        İslahiye'de Kur'an Kursu öğrencileri "Kızılay Haftası" etkinliği düzenledi
        Gaziantep'te yakalanan düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
        Gaziantep'te yakalanan düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
        KOSGEB deprem desteğine başvuru 30 bini geçti, 1000 esnafın ödeme talebi on...
        KOSGEB deprem desteğine başvuru 30 bini geçti, 1000 esnafın ödeme talebi on...
        Tahtaköprü Baraj Gölü'nde yaban hayvanı envanter çalışması yapıldı
        Tahtaköprü Baraj Gölü'nde yaban hayvanı envanter çalışması yapıldı