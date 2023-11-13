İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Demokrasi Meydanı'ndaki törende, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, 106. Topçu Alayı Komutanı Topçu Albay Kadir Çelik, Belediye Başkanı Kemal Vural, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Mehmet Soylu, günün anlamına ilişkin yaptığı konuşmada, ilçe ve bölge için önemli bir günü kutladıklarını söyledi.

Soylu, zorluklara rağmen kazanılan zaferin önemine işaret etti.

Başkan Vural da depremler nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Törende öğrenciler şiir okudu, ilçenin kurtuluş anı sembolik olarak canlandırıldı.

Tören, halk oyunları gösterisi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bandosunun çaldığı marşların ardından sona erdi.