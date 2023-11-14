Gaziantep'te şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Gaziantep-Narlı karayolunun 30. kilometresinde, sürücüsü öğrenilemeyen 52 ADE 596 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.