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        Gaziantep'te şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı

        Gaziantep'te hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 00:38 Güncelleme: 14.11.2023 - 00:45
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        Gaziantep'te şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
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        Gaziantep'te hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

        Gaziantep-Narlı karayolunun 30. kilometresinde, sürücüsü öğrenilemeyen 52 ADE 596 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

        Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

        112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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