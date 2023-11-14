Nizip'te kurulan tekstil atölyesi üretime başladı

Nizip Belediyesi tarafından oluşturulan, Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında kurulan tekstil atölyesi faaliyete başladı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı yaptığı açıklamada, atölyenin Dünya Bankası finansmanı ile kurulduğunu söyledi.

Hizmet noktasında sınır tanımadıklarını ve her alanda ilçeye hizmet etmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Sarı şunları kaydetti:

"Sosyal ve gönül belediyeciliği alanında çalışmalarını sürdüren Nizip Belediyesi, yapmış olduğu faaliyetler ile her zaman vatandaşının emrinde ve hizmetinde olmuş bir belediyedir. Bizler göreve geldiğimiz gün şunu belirttik ihtiyaç neredeyse Nizip Belediyesi orada olacaktır o gün ne demişsek yaptık ve yapmaya devam ediyor ilçemiz istihdamına ciddi anlamda katkı sunacak olan bir çalışmayı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kısaca bilgi vermek gerekirse içerisinde 54 makine bulunan bir atölye kurduk ve faaliyete geçirdik. Bu atölyemizde ilerleyen dönemlerde yaklaşık olarak 100 kişiyi istihdam edeceğiz. En son sistem endüstriyel makinelerle donatılan atölyemiz alanında öncü olan firmalara üretim yapabilecek kapasiteye sahiptir. İlçemize hayırlı olsun."