GASKİ'den şebeke suyu açıklaması Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, şebeke suyunun temiz ve sağlıklı olduğunu belirtti.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, şebeke suyunun temiz ve sağlıklı olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, GASKİ, arıtma cihazları satışı sırasında bazı satıcıların şebeke suyu ile ilgili yapmaya çalıştığı algılara karşı vatandaşları uyardı.

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, arıtma cihazları satışı sırasında, bazı satıcıların şebeke suyunda yapılan tepkime ile suyu bulanıklaştırarak, sağlıksız olduğuna vatandaşı ikna etmeye çalıştığını aktararak, bu iddiaların asılsız olduğunu, satışlara yönelik kasıtlı olarak bu algının oluşturulmaya çalışıldığını kaydetti.

Şebeke suyunun içme suyu kullanıma uygun olduğunu ifade eden Sönmezler, vatandaşların olumsuz iddialara itibar etmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Gaziantep'in her yerinde, her ilçesinde ve köyünde insani tüketim amaçlı su, 'sular yönetmeliği'ne uygundur. Suyumuz sağlıklı ve temizdir. Sadece biz değil halk sağlığı içindeki kurumlar da numune alıyorlar. Suyumuz içilebilir sağlıklı sudur." ifadelerini kullandı.