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        Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 12:35 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:35
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        Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

        Aydınlık Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı 7 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

        Bina, güvenlik önlemleri alındıktan sonra iş makinesiyle yıkıldı.

        Binanın molozları kamyonlara yüklenerek belirlenen alana taşınıyor.

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