Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Aydınlık Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı 7 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Bina, güvenlik önlemleri alındıktan sonra iş makinesiyle yıkıldı.

Binanın molozları kamyonlara yüklenerek belirlenen alana taşınıyor.

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