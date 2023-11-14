Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru Fİ Akademi oldu Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı forma sırt sponsorluğu için Fİ Akademi ile anlaştı.

Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı forma sırt sponsorluğu için Fİ Akademi ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübün resmi müsabakalarda kullanacağı forma sırt alanı sponsorluğu için imza töreni düzenlendi.

Törene, takımın yönetim kurulu üyesi Halil Demir, Antrenör Muharrem Karakafa ve idari Menajer Ramazan Taşkın, Fİ Akademi adına Ömer İlkbaşaran ile Serhat Sökücü katıldı.

Açıklamada, Fİ Akademi Eğitim Kurumları yönetimi üyeleri, kulübün oynayacağı maçlarda başarı dilediği belirtildi.

Daha sonra forma sırt sponsorluğu için imza atıldı.