Avrupa şampiyonu Şahinbey Belediyespor'dan Belediye Başkanı Tahmazoğlu'na ziyaret

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Şahinbey Belediyespor, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret etti.

Kulüp başkanı Cuma Güzel, teknik direktör Fatih Karakuş ve futbolculardan oluşan heyet, Tahmazoğlu'na şampiyonluk kupasıyla ziyarette bulundu.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tahmazoğlu, takımın onursal başkanı olduğunu ve bundan büyük heyecan duyduğunu söyledi.

Takımın ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Şahinbey Ampute Futbol Takımı'mız kurulduğu günden beri Şahinbey Belediyemizin destekleriyle kulüp yöneticilerimiz, futbolcularımız ve antrenörlerimiz büyük bir gayret gösteriyor. Bugüne kadar Şahinbey Ampute Futbol Takımımız 4 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Lig ve 2 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Yani başarılarına başarı katıyor. Özellikle engellilerden oluşan bu takımın sahalarda bu şekilde başarı göstermesi bizi de gerçekten gururlandırıyor. Büyük bir fedakarlık, azim, gayret ve inanmışlık var."

Kulüp başkanı Güzel ise desteklerinden dolayı Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Şampiyonluğu Türkiye'ye armağan ettiklerini aktaran Güzel, "Biz her zaman inanmıştık, kupayı bu kente getireceğimize söz verdik. Allah'ın izniyle biz de arkadaşlarımızla inandık. Onlar da beni mahcup etmedi ve kupayı getirdik. Kupamız Türkiye'mize, Şahinbey'imize hayırlı olsun." diye konuştu.

Teknik direktör Fatih Karakuş da rakipleri iyi analiz ettiklerini ve maça öyle çıktıklarını söyledi.

Final maçına iyi konsantre olduklarını vurgulayan Karakuş, "Zor bir iklim, zor bir maç oldu. Oyuncularımıza tek tek 'Arkadaşlar biz Gaziantep, Şahinbey ve Türkiye için buradayız.' dedik. Ben de onların ellerinden geleni yapacağından adım kadar emindim. Sonuçta kupayı aldık ve geldik." ifadelerini kullandı.