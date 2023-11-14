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        GAÜN Hastanesi'nde "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla bilgilendirme standı açıldı

        Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" kapsamında bilgilendirme standı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:55 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:55
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        GAÜN Hastanesi'nde "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla bilgilendirme standı açıldı
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        Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" kapsamında bilgilendirme standı açıldı.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, stantta, diyabet farkındalığını artırmak ve dikkati çekmek amacıyla bilgilendirme yapıldı.

        Stantı ziyarete gelen vatandaşlara kan şekeri değeri ölçümü de yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Suzan Tabur, kentleşme ve değişen yaşam tarzı nedeniyle diyabetin dünya genelinde arttığını belirtti.

        Diyabetin yaşam kalitesini düşürdüğüne değinen Tabur, "Diyabetin başarılı bir şekilde kontrol edilmesi noktasında ilaç ve tıbbi tedaviler yanında diyabet hastalığı ve diyabetten korunma yolları konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması da önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

        Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Akarsu da Türkiye'de her 10 kişiden birinin diyabet hastası olduğunu aktardı.

        Bugün de diyabet konusunda farkındalık oluşturmak adına açıklamalarda bulunduklarını ifade eden Akarsu, "Biz her yıl bu konulara dikkat çekmek, farkındalık oluşturabilmek amacıyla farklı etkinlikler yapma çabası içindeyiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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