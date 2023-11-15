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        Nizip Belediyesi'nden yerli ödeme aracı "TROY"a geçme kararı

        Nizip Belediyesi, Bankalararası Kart Merkezi AŞ (BKM) tarafından kurulan ve işletilen Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) geçme kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 09:59 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:01
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        Nizip Belediyesi'nden yerli ödeme aracı "TROY"a geçme kararı
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        Nizip Belediyesi, Bankalararası Kart Merkezi AŞ (BKM) tarafından kurulan ve işletilen Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) geçme kararı aldı.

        Belediye Başkanı Mehmet Sarı yaptığı açıklamada, personellerinin maaş kartlarını milli ödeme aracı olan TROY'a taşıyacaklarını belirtti.

        İsrail'in zulmüne ve işgaline karşı çıktıklarını aktaran Sarı, "Nizip Belediyesi olarak Filistin'deki zulme, katliama destek veren firmalara gerçekleştirdiğimiz boykot sonrasında şimdi de tüm personel maaşları ile kurum ödemelerimizi yerli ve milli ödeme sistemimiz TROY Kart'a taşıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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