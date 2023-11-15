Nizip Belediyesi'nden yerli ödeme aracı "TROY"a geçme kararı
Nizip Belediyesi, Bankalararası Kart Merkezi AŞ (BKM) tarafından kurulan ve işletilen Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) geçme kararı aldı.
Nizip Belediyesi, Bankalararası Kart Merkezi AŞ (BKM) tarafından kurulan ve işletilen Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) geçme kararı aldı.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı yaptığı açıklamada, personellerinin maaş kartlarını milli ödeme aracı olan TROY'a taşıyacaklarını belirtti.
İsrail'in zulmüne ve işgaline karşı çıktıklarını aktaran Sarı, "Nizip Belediyesi olarak Filistin'deki zulme, katliama destek veren firmalara gerçekleştirdiğimiz boykot sonrasında şimdi de tüm personel maaşları ile kurum ödemelerimizi yerli ve milli ödeme sistemimiz TROY Kart'a taşıyoruz." dedi.
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