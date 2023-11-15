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        Gaziantep'te 28 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 11:53 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:53
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        Gaziantep'te 28 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde durdurdukları kamyonette arama yaptı.

        Narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramada, 28 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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