Gaziantep'te 28 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde durdurdukları kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramada, 28 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.