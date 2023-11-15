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        Depremin vurduğu İslahiye'de kadınlar yöresel ürün mesaisinde

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma uğrattığı Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki kadınlar, yöresel ürünler üreterek bir yandan ekonomik kazanç sağlıyor bir yandan da depremin etkilerinden uzaklaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 14:23 Güncelleme: 15.11.2023 - 14:27
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        Depremin vurduğu İslahiye'de kadınlar yöresel ürün mesaisinde
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma uğrattığı Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki kadınlar, yöresel ürünler üreterek bir yandan ekonomik kazanç sağlıyor bir yandan da depremin etkilerinden uzaklaşıyor.

        İslahiye Belediyesi Yesemek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ndeki kadınlar, depremin etkilerinden uzaklaşmak ve ekonomik kazanç sağlamak için üretim yapıyor.

        Koruk ekşisi, pekmez, biber ve domates salçası, patlıcan ve domates kurusu, kuru üzüm, nar ekşisi ve pekmezi gibi yöresel doğal ürünler üreten İslahiyeli afetzede kadınlar, ürünlerini Türkiye'nin her yerine satışını gerçekleştiriliyor.

        ​​​​​​​Kooperatif Müdürü Mehmet Veriralmaz, gazetecilere, hedeflerinin kadın istihdamı artırmak olduğunu söyledi.

        Kooperatifle 10'un üzerinde kadının çalıştığını ifade eden Veriralmaz, "Şu anda biber salçası yapmaktayız. Güneşte hijyenik ortamda kurutup paketledikten sonra Türkiye'nin her tarafına kargoyla gönderiyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin tamamı doğal olup içinde hiçbir katkı maddesi bulunmamaktadır. Amacımız daha fazla kadın istihdamı yaparak kendi markamızı oluşturup burada ürettiğimiz ürünleri yurt dışına da pazarlamak." dedi.

        Kooperatifte çalışan kadınlardan Hanife İma ise büyük bir afet yaşadıklarına dikkati çekerek, "Kooperatif bizler için kurtuluş oldu. Bu sayede bu zor dönemde evimize ekmek götürmemize yardımcı oldu. İslahiye Belediyesine ve devletimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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