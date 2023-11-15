Gaziantep'te "Dünden Bugüne İslam Ümmetinin Durumu" konferansı

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) "Dünden Bugüne İslam Ümmetinin Durumu" konferansı gerçekleştirildi.

Bir Gençlik Öğrenci Topluluğunun hazırladığı, İslam tarihçisi, yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın katıldığı konferans, GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı.

Prof. Dr. Sırma, Müslümanların doğru hareket etmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Müslümanlar nasıl doğru hareket edecekler? Bunun yolunu Allah bizim için çizmiştir. Allah, 'Sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı ümit eden ve Allah'ı çok zikreden kimseler için Allah Resulünde güzel örnek vardır' ayetinde bunu görüyoruz. Müslümanlar günümüzde Peygamberimizi örnek alsalardı bugün Filistin'de yaşananlar olmazdı. Müslümanların çözüm reçetesi Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. Ümmetin yeniden bir araya gelebilmesi için Kur’an ve sünnete ihtiyacımız var. Müslüman devletler olarak hepimiz birlik olmalıyız."

Sırma, İsrail'in Filistin'de katliama gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Müslüman devletler olarak İsrail'i kınamadan öteye geçmeliyiz. Hiç olmazsa İsrail ürünlerini almayalım, bu kadarını yapabiliriz." dedi.

Konuşmanın ardından İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Hasırcı, Prof. Dr. Sırma'ya günün anısına plaket takdim etti.