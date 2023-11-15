Depremden etkilenen İslahiye ve Nurdağı'ndaki 400 işletmeye 754 bin dolarlık hibe "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki 400 işletmeye toplam 754 bin dolar hibe verilecek.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki 400 işletmeye toplam 754 bin dolar hibe verilecek.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve İslahiye Ticaret Odası işbirliğinde düzenlenen "Depremden Etkilenen Küçük İşletmelerin Toparlanmasına Yönelik Bölgesel Hibe Programı"na hak kazanan 400 işletmeyle hibe protokolü imzalandı.

İmza protokolüne, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, UNDP temsilcileri Louisa Vinton, Arzu Karaarslan Azizoğlu, Hamit Doğan ve hibeye hak kazanan işletme sahipleri katıldı.

Burada konuşan İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen, toplam 754 bin dolarlık hibe programı ile depremden zarar gören girişimcilerin ve işverenlerin hasarlı işletmelerinin tekrar ayağa kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti.