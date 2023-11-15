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        Gaziantep'te beton dökümü sırasında mikserin hortumunun kopması sonucu 1 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında mikserin hortumunun kopması sonucu 1 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 18:51 Güncelleme: 15.11.2023 - 18:51
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        Gaziantep'te beton dökümü sırasında mikserin hortumunun kopması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında mikserin hortumunun kopması sonucu 1 işçi yaralandı.

        Güllühöyük yolu üzerindeki inşaat alanında beton dökümü yapıldığı sırada beton mikserinin hortumunun kopması sonucu inşaat işçisi D.İ. (34) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan D.İ, inşaat alanındaki kule vinciyle ambulansa taşındı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan D.İ'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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