Gaziantep'te beton dökümü sırasında mikserin hortumunun kopması sonucu 1 kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında mikserin hortumunun kopması sonucu 1 işçi yaralandı.

Güllühöyük yolu üzerindeki inşaat alanında beton dökümü yapıldığı sırada beton mikserinin hortumunun kopması sonucu inşaat işçisi D.İ. (34) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan D.İ, inşaat alanındaki kule vinciyle ambulansa taşındı.

112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan D.İ'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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