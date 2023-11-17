Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Gaziantep'te çarpışmanın etkisiyle biri yanan ve toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 09:11 Güncelleme: 17.11.2023 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te çarpışmanın etkisiyle biri yanan ve toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Gaziantep çevre yolu Kilis ve İbrahimli kavşakları arasında sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 HGF 244, 27 AJG 930 ve 27 ACK 930 plakalı otomobiller çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle 27 ACK 930 plakalı otomobil alev aldı.

        Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yanan araçtan çıkardığı kadın sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi de yaralandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        '40 Eurofighter savaş uçağı alacağız'
        '40 Eurofighter savaş uçağı alacağız'
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        İbrahim Yıldız yazdı: Hangi altyapı?
        İbrahim Yıldız yazdı: Hangi altyapı?
        Togg Avrupa'ya ihraç edilecek
        Togg Avrupa'ya ihraç edilecek
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        35 yıl hapisle aranıyordu! Suç makinesi çadırda yakalandı!
        35 yıl hapisle aranıyordu! Suç makinesi çadırda yakalandı!
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        Amca oğlundan 'kan parası' dehşeti!
        Amca oğlundan 'kan parası' dehşeti!
        Kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Keserli vahşette katili 'kedi' eleverdi
        Keserli vahşette katili 'kedi' eleverdi
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        Baba oluyor
        Baba oluyor

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Gaziantep'te devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Gaziantep'te siber dolandırıcılık iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te siber dolandırıcılık iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı
        Gaziantep'te kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı
        Gaziantep'te izinsiz kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı
        Gaziantep'te izinsiz kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı
        KOSGEB deprem desteğine başvuru 45 bin oldu
        KOSGEB deprem desteğine başvuru 45 bin oldu
        Gaziantep'te, İsrail'in saldırıları sağlıkçılar tarafından protesto edildi
        Gaziantep'te, İsrail'in saldırıları sağlıkçılar tarafından protesto edildi