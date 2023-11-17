Gaziantep'te park halindeki araçların lastiklerini çalan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te park halindeki araçların jant ve lastiklerini çalan şüpheli yakalandı.

Farklı tarihlerde Gaziantep merkezde 2, Nizip ilçesinde 5 park halindeki araçların lastik ve jantlarının çalınmasıyla ilgili olarak, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, hırsızlık olayının meydana geldiği bölgelerde yaptıkları incelemede, hırsızlık olayının şüphelisinin M.F.G. olduğunu belirledi.

Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Eyüp Sultan Mahallesi Osman Gazi Sokak'ta şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Bekçilerince yakalanan M.F.G'ye ait araçta yapılan aramada 4 lastik ve teker sökme aleti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.