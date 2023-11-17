Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        TİM Başkanı Gültepe, Gaziantep'te "İhracatın Yıldızları" ödül töreninde konuştu:

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "22,9 milyar dolarla en yüksek ekim ayı ihracatına imza attık. 10 aylık ihracatta 210 milyar dolara ulaştık. Böylece 10 aylık ihracat toplamında da geçen yıla göre artıya geçtik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 22:48 Güncelleme: 17.11.2023 - 22:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        TİM Başkanı Gültepe, Gaziantep'te "İhracatın Yıldızları" ödül töreninde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "22,9 milyar dolarla en yüksek ekim ayı ihracatına imza attık. 10 aylık ihracatta 210 milyar dolara ulaştık. Böylece 10 aylık ihracat toplamında da geçen yıla göre artıya geçtik." dedi.

        Gaziantep'te Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından kurum binasında düzenlenen "İhracatın Yıldızları" ödül törenine katılan Gültepe, Gaziantep'in her zaman üreten ve ihraç eden bir şehir olduğunu söyledi.

        Gültepe, ihracatın bir ülkenin lokomotifi olduğunu ve ihracatçıların bu bilinçle hareket ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Geçen ay son derece başarılı bir ihracat performansı ortaya koyduk. 22,9 milyar dolarla en yüksek ekim ayı ihracatına imza attık. 10 aylık ihracatta 210 milyar dolara ulaştık. Böylece 10 aylık ihracat toplamında da geçen yıla göre artıya geçtik. Bu artıya geçiş, bizim için çok önemliydi. Küresel pazarlarda talep yavaş seyrediyor. Yüksek maliyetler nedeniyle rekabetçiliğimiz zarar gördü. Üstüne bir de 6 Şubat depremlerini yaşadık. Depremler, 6'sı GAİB bölgesinde olmak üzere 11 ilimizde üretimi ve ihracatı durma noktasına getirdi. Ancak yılmadık, yıkılmadık. Birliklerimizle omuz omuza verdik."

        Ankara'da ihracatı önceleyen, ihracatçıyla istişarede bulunan bir ekonomi yönetimi olduğunu dile getiren Gültepe, "Son 4-5 ayda krediye erişim konusunda çok önemli adımlar atıldı. Örneğin Eximbank'ın kredi hacmi artırıldı. Reeskont kredilerinin günlük limiti 10 katına çıkarıldı. Bu kredinin toplam faiz oranının politika faizini aşamayacak olması da ihracatçımız için önemli bir adımdı." dedi.

        Öte yandan, TİM olarak kamu ve özel 11 bankayla kredi protokolü imzaladıklarını anlatan Gültepe, "Protokolle 1 milyar dolarlık bir kredi hacmi öngörüyorduk. 2 ayda bu hacmin çok daha üzerine çıktık. 15 Kasım itibarıyla yaklaşık 5 bin firmamızın kullandığı toplam kredi 1,7 milyar dolara yaklaştı." ifadelerini kullandı.

        GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de 6 Şubat'ta bölgenin büyük bir deprem felaketi yaşadığını anımsattı.

        Yaşanan felaketin ardından bölgenin hızla ayağa kalkması için çalıştıklarını, ihracatçıların bunu başaracak güçte olduğunu vurgulayan Kileci, şunları kaydetti:

        "Biz bu güveni yaşadığımız topraklardan ve atalarımızdan gelen güçle alıyoruz. Burası zor bir coğrafya. Burada başarılı olmak ve ayakta kalmak kolay değil. Biz hiçbir olumsuzluktan etkilenmeyeceğiz ve her zaman dik duracağız. Dünya büyük hızla değişiyor. Buna kesinlikle ayak uydurmamız lazım. Bir şekilde eski işlerden vazgeçip yeni düzene uygun üretim modellerini yapmamız lazım. Bugün ürettiğimiz her mal alıcı buluyor dünyanın her yerinde. Takıldığımız tek nokta yaptığımız ürün değil yöntemdir. Yöntemlerimizi gözden geçirmemiz lazım mutlaka."

        Konuşmaların ardından, ihracatçılara ödülleri verildi.

        Programa, Vali Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Eyüp Özkeçeci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ile iş insanları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Büyük Türkiye fırtınası
        Büyük Türkiye fırtınası
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        Sokak köpeği buldu, polis alarma geçti
        Sokak köpeği buldu, polis alarma geçti
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te park halindeki araçların lastiklerini çalan şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te park halindeki araçların lastiklerini çalan şüpheli yakalandı
        Gastronomi kenti Gaziantep'te kış yemekleri ateşle buluştu
        Gastronomi kenti Gaziantep'te kış yemekleri ateşle buluştu
        Alman iş adamları Türk ekonomisine güveniyor
        Alman iş adamları Türk ekonomisine güveniyor
        Gaziantep'te zincirleme kaza; 1 ölü, 6 yaralı
        Gaziantep'te zincirleme kaza; 1 ölü, 6 yaralı
        Engelli çift, tanıştıkları düğün salonunda evlendi
        Engelli çift, tanıştıkları düğün salonunda evlendi
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi y...
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi y...