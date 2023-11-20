Gaziantep'te yük asansöründen düşen 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı Gaziantep'te bir dairenin tadilatı için kullanılan yük asansörünün düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Gaziantep'te bir dairenin tadilatı için kullanılan yük asansörünün düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi'ndeki Eylül Apartmanı'nın 5. katında tadilat yapmak için yük asansörüyle çıkan Oktay ile Volkan Arı, asansörün kapağının açılmasıyla aşağı düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oktay Arı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Volkan Arı ise ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.