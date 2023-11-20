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        Gaziantep'te yük asansöründen düşen 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı

        Gaziantep'te bir dairenin tadilatı için kullanılan yük asansörünün düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 18:13 Güncelleme: 20.11.2023 - 18:22
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        Gaziantep'te yük asansöründen düşen 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı
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        Gaziantep'te bir dairenin tadilatı için kullanılan yük asansörünün düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi'ndeki Eylül Apartmanı'nın 5. katında tadilat yapmak için yük asansörüyle çıkan Oktay ile Volkan Arı, asansörün kapağının açılmasıyla aşağı düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oktay Arı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ağır yaralanan Volkan Arı ise ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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