Gaziantep'te İsrail'in saldırılarına "ayakkabılı" tepki

Gaziantep'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen çocukları temsilen 150 çift çocuk ayakkabısı yere dizildi.

Filistin İnisiyatifi Platformunca Balıklı Parkı'nda "Filistinli Çocuklar İçin Yürü" etkinliği düzenlendi.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocukları unutturmamak için gerçekleştirilen etkinlikte, 150 çift ayakkabı yere dizildi.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda bazı vatandaşların ağladığı görüldü.

Platform adına konuşan Mehmet Kaplan, işgalci İsrail'in çocukları ve bebekleri katletmeye devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"O çocuklar, ayakkabılarını eskitemedi. O çocuklar okula koşa koşa gidemedi, sokak arasında futbol ya da seksek oynayamadı. Çünkü ömürleri yetmedi, işgalci İsrail onları katletti. Kardeşlerimizin atamadığı adımlardan mesulüz. Onların atamadığı adımları biz atacağız. Onların çıkaramadığı ses biz olacağız. Hep kurdukları 'özgür Filistin' hayali için var gücümüzle çalışacağız. Yolun bundan sonrasını onlar için biz yürüyeceğiz. Filistin İnisiyatifi olarak, işgalci İsrail soykırıma son verene dek faaliyetlerimize devam edeceğimizi ve her an her yerde Filistin'i hatırlatacağımızı bildiriyoruz."