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        Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 15:22 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:56
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        Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

        Isınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın son bölümünde gruplar halinde çift kale maç gerçekleştirildi.

        Gaziantep FK, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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