İslahiye'de gıda satışı yapılan işletmeler denetlendi

İslahiye ilçesinde gıda satışı yapan işletmeler denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerince, kasap, şarküteri ve market gibi gıda satışı yapılan işletmelerdeki denetimlerde ürünlerin uygunluk şartlarının sağlayıp sağlamadığı, hijyen ve muhafaza koşullarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Ekiplerce gerekli görülen gıda ürünlerinden ise numune alındı.

Yönetmeliğe uymayan işletmelere cezai işlem uygulanırken denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceği öğrenildi.