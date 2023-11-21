Gaziantep'te obruğa düşen inek kurtarıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde obruğa düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Koçcagız Mahallesi kırsalında Mehmet Özkan'a ait inek, konteyner kent yakınlarındaki merada otladığı sırada 6 Şubat depremlerinden sonra oluştuğu düşünülen 1 metre çapında ve yaklaşık 10 metre derinliğindeki obruğa düştü.

Kendi imkanlarıyla hayvanı kurtarmayı başaramayan Özkan, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ineği düştüğü çukurdan çıkardı.

Ekipler, daha sonra iş makineleri yardımıyla obruğu kapattı.

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