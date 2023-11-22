Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı Gaziantep'teki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gaziantep'teki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

KÜSGET Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Bölgede önlem alan polis, vatandaşların alandan uzaklaşması için uyarıda bulunuyor.