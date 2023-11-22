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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vatandaşların taleplerini evlerinde dinliyor

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların talep ve görüşlerini evlerinde dinliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:47 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:51
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vatandaşların taleplerini evlerinde dinliyor
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların talep ve görüşlerini evlerinde dinliyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, "Randevum Var" projesi kapsamında vatandaşların talep ve görüşlerini evlerinde dinleyerek sohbet ediyor.

        Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na bağlı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde, vatandaşların talepleri hızla yerine getiriliyor.

        Vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, belediyenin hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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