Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vatandaşların taleplerini evlerinde dinliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların talep ve görüşlerini evlerinde dinliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, "Randevum Var" projesi kapsamında vatandaşların talep ve görüşlerini evlerinde dinleyerek sohbet ediyor.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na bağlı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde, vatandaşların talepleri hızla yerine getiriliyor.

Vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, belediyenin hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.​​​​​​​