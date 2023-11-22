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        Gaziantep'te dolmuş ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dolmuşla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:53 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:53
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        Gaziantep'te dolmuş ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dolmuşla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Atatürk Mahallesi'nde, Y.E.K. (17) yönetimindeki 27 AJT 145 plakalı motosiklet, M.Ö. (35) idaresindeki 27 SB 451 plakalı dolmuş ile çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki A.Ş. (18) ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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