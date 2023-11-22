Gaziantep'te dolmuş ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dolmuşla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi'nde, Y.E.K. (17) yönetimindeki 27 AJT 145 plakalı motosiklet, M.Ö. (35) idaresindeki 27 SB 451 plakalı dolmuş ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki A.Ş. (18) ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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