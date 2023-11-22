Gaziantep'te 2 bin 14 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 bin 14 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 bin 14 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir adreste ve bir motosiklette arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 bin 14 paket sigara ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.