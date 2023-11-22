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        Gaziantep'te 2 bin 14 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 bin 14 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:02 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:04
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        Gaziantep'te 2 bin 14 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 bin 14 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Alınan bilgilere göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir adreste ve bir motosiklette arama yaptı.

        Aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 bin 14 paket sigara ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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