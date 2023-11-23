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        Gaziantep'teki 40 sanayi kuruluşu karbon ayak izini kayıt altına aldırıyor

        FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep'teki üreticiler, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında uygulanacak vergi ve kısıtlamalardan etkilenmemek için karbon ayak izini kayıt altına alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:22 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:26
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        Gaziantep'teki 40 sanayi kuruluşu karbon ayak izini kayıt altına aldırıyor
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        FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep'teki üreticiler, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında uygulanacak vergi ve kısıtlamalardan etkilenmemek için karbon ayak izini kayıt altına alıyor.

        Kentteki belediyeler, odalar, kurum ve kuruluşlar, Avrupa Birliği'nin (AB) 2019'da açıkladığı söz konusu mutabakat ile 2050 yılı itibarıyla kıtayı sıfır karbon salımı bölgesi haline getirme hedefi çerçevesinde çalışmalar yürütüyor.

        Mutabakatla ilgili, sanayicilerin çalıştay, konferans ve eğitimlerle bilinçlendirildiği kentte, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ise uzman ekipleri ve geliştirdikleri yazılımla kentteki üreticilerin karbon ayak izini hesaplıyor.

        Karbon ayak izlerini hesaplatan üreticiler, ihracat ve üretimlerini düşürmeden rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

        GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve GSO Mesleki Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak, AA muhabirine, kentten 200 ülkeye ihracat yapıldığını söyledi.

        Mutabakatın, üretim için önemli olduğunu ifade eden Koçak, "Sınırda karbon düzenlemesi ve yeşil dönüşüm firmalarımız için büyük fırsat barındırıyor. Gaziantep'in oluşturduğu başarıları sürdürebilir kılmak için konuyla ilgili farkındalık yaratmaya başlandı. 3 yıl önce kentte konuyla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. 2 hafta öncesinde çıktığımız duyurumuzda firmaların karbon ayak izini hesaplattığımızı, raporladığımızı bildirdik." dedi.

        - Kentteki 40 firma raporlama sürecine başladı

        Koçak, karbon ayak iziyle ilgili çeşitli anlaşmalar sağlayarak çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

        Firmaların, kurum uzmanlarının öncülüğünde, teyitli yazılımla AB ve ABD ihracatında kullanabilecekleri karbon ayak izi hesaplamalarını yaptıklarını anlatan Koçak, şunları kaydetti:

        "Bölgemiz 11 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyor ve bunun yarısı AB ve Amerika'ya gerçekleştiriliyor. AB ülkelerinde karbon salımıyla ilgili kota ve vergilendirme söz konusu olduğunda şirketlere altından kalkamayacağı bir yük oluşturulacak. Ancak bu hesap ve raporlarla danışmanlık hizmeti aldıklarında karbon ayak izi oranlarını azaltma taahhüdüyle ihracatlarına devam edebilecek, yeni fırsatlar yakalayabilecekler. Son bir ay içerisinde 100'e yakın firmayla görüşüldü, 40'ına hizmet verilmeye başlandı. Bu oran her geçen gün talep ve ilgiyle artmaktadır. Bire bir olarak bu firmalarla görüşerek bilgilendiriyoruz. Hedefimiz sadece Gaziantep sanayisi değil, öncülük ederek bölgedeki sanayilere yeşil dönüşümü kazandırmak istiyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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