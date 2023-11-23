Deprem bölgesindeki 1168 öğretmen için ders zili konteynerlerde çalıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 7 kentte 1168 öğretmen, 19 bin 884 öğrenciye 728 konteyner sınıfta eğitim veriyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 kenti etkiledi. Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Kilis ve Diyarbakır'da birçok okulun yıkılmasına ya da ağır hasar almasına neden olan depremlerin ardından öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için konteyner sınıflar oluşturuldu.

Şehirlerde görevli öğretmenler de okul bahçelerine ya da konteyner kentlere kurulan konteyner sınıflarda öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Bu kapsamda Hatay'da 286 konteynerde 518 öğretmen ve 7 bin 464 öğrenci, Kahramanmaraş'ta 128 konteynerde 225 öğretmen ve 4 bin 584 öğrenci, Gaziantep'te 87 konteynerde 153 öğretmen ve 2 bin 216 öğrenci, Adıyaman'da 142 konteynerde 188 öğretmen ve 4 bin 99 öğrenci, Malatya'da 64 konteynerde 61 öğretmen ve 1258 öğrenci, Kilis'te 18 konteynerde 20 öğretmen ve 203 öğrenci, Diyarbakır'da ise 3 konteynerde 3 öğretmen ve 60 öğrenci, eğitim ve öğretim hayatına devam ediyor.

Deprem bölgesindeki 7 kentte 1168 öğretmen, 19 bin 884 öğrenciyi 728 konteyner sınıfta geleceğe hazırlıyor.

- Konteynerde kalan öğretmenler, günlerini çocuklarla geçiriyor

Her yıl büyük umutlarla mesleğe başlayan çiçeği burnunda öğretmenlerden deprem bölgesini tercih edenler ise diğer meslektaşlarından farklı bir rutinle hayatlarını sürdürüyor.

Normal şartlarda atandığı illerde kendilerine uygun evler kiralayarak yeni hayatlarını kurmaya çalışan öğretmenlerden deprem bölgesinde bulunanlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendilerine tahsis edilen konteynerlere yerleşti. Sabah yaşadıkları konteynerlerden çıkıp okul yolunu tutan deprem bölgesindeki öğretmenler, yaşadıkları konteyner kentlerde de çocuklarla daha fazla vakit geçirme imkanı buluyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bu yıl öğretmen olarak atanan Okul Öncesi Öğretmeni Merve Tarcan, AA muhabirine, Afyonkarahisarlı olduğunu ve depremi ilk olarak sabah saatlerinde haberlerden öğrendiğini söyledi.

İlçeye ilk geldiğinde bazı zorluklarla karşılaştığını belirten Tarcan, zamanla ilçeye, konteyner sınıfa ve evine alıştığını dile getirdi.

Öğretmenlik mesleğine depremzede çocuklarla başlamanın kendisine büyük bir sorumluluk yüklediğini aktaran Tarcan, şöyle konuştu:

"İnsan ilk başta ne yapacağını bilemiyor ama alışıyor. Onların ilk öğretmeni benim. Benim de ilk öğrencilerim onlar. Tüm bu zorluklar elbet geride kalacak. Olabildiğince onlara destek olup travmalarını azaltmak ve etkisini en aza indirmek için uğraşıyoruz. Öğrencilerimi ilk gördüğüm anda çok mutlu oldum ve hala çok mutlu hissediyorum. Okuldan çıkarken bir öğrencimin 'Öğretmenim seni çok seviyorum' ya da sabah geldiğimde 'öğretmenim seni çok özledim' demesi, bana kocaman sarılarak karşılamaları, burada yaşadığımız tüm zorlukları unutturuyor. Okula gelip onlarla buluşmak beni çok mutlu ediyor."

- "Ne kadar yüreklerine dokunsak ve normalleştirebilirsek o kadar başarılıyız"

Sınıf öğretmeni ve okul müdürü Neslihan Yorulmaz ise 21 yıldır İslahiye'de görev yaptığını ve kendisinin de depremzede olduğunu ifade etti.

Deprem bölgesindeki tüm öğretmenlerin öğrencileri daha iyi bir geleceğe hazırlamak için çaba gösterdiğini belirten Yorulmaz, "Biz kendimiz depremzede olsak bile yetişkin olduğumuz için sıkıntı ve travmalarımızı okulun dışında bırakabiliyoruz ama çocuklarımızın da bu süreci en iyi ve hasarsız şekilde atlatması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Onların da yaşadıklarını okulun dışında bırakmalarını hedefliyoruz. Okul çocukların bakım, onarım ve tamir yeridir. Biz onları ne kadar tamir etsek, onarabilsek, yüreklerine dokunsak ve normalleştirebilirsek o kadar başarılıyız, diye düşünüyoruz. En büyük hedefimiz onları yeniden yapılandırırken en güzel şekli almalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

- Konteynerdeki öğretmenler, okul öncesi çocuklara da destek oluyor

Diyarbakır Konteyner Kent Koordinatörü Abdurrahman Ateş ise depremin ilk gününden bu yana konteyner kentte barınan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Öğrencilerin de eğitimden geri kalmamaları için her türlü çalışmayı yaparak, eğitim ve öğretime devam etmelerini sağladıklarını ifade eden Ateş, "Şu an itibarıyla konteyner kentimizde yaklaşık 680 öğrencimiz bulunmakta. Bunlardan 620'si taşımalı eğitim yoluyla deprem öncesindeki okullarına servislerle giderek eğitim öğretimlerine devam ediyor. Buradaki 3 ana sınıfımızda ise 60 öğrencimiz eğitim ve öğretimine devam etmekte." dedi.

Konteyner kentteki okul öncesi öğrencilerin deprem nedeniyle yaşadıkları travmayı atlatmalarına da yardımcı olduklarına işaret eden Ateş, "Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimine katkıda bulunmak ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamanın yanı sıra onları ilkokula hazırlıyoruz." diye konuştu.