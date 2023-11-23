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        Gaziantep'te öğrenci ve veliler Filistin'e destek amacıyla kermes düzenledi

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Mehmet Emin Er Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi tarafından, Filistin'e destek için gerçekleştirilen kermeste 121 bin lira toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:31 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:40
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        Gaziantep'te öğrenci ve veliler Filistin'e destek amacıyla kermes düzenledi
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Mehmet Emin Er Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi tarafından, Filistin'e destek için gerçekleştirilen kermeste 121 bin lira toplandı.

        Velilerce yiyecek ve içecek satışı yapılan kermeste öğrenciler de harçlıklarını bağışladı.

        Vatandaşların da bağışta bulunduğu kermeste toplanan 121 bin lira Filistin'e gönderilecek.

        Okulun müdürü İbrahim Halil Günsever, AA muhabirine, Filistin'e destek amacıyla düzenledikleri kermese desteklerinden dolayı öğrencilere, velilere ve vatandaşlara teşekkür etti.

        Öğrencilerden Yüksel Demir de biriktirdiği paraları destek amaçlı Filistinlilere gönderdiğini söyledi.

        Mustafa Çakmak İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Hanne Afra Tütüncüler ise "Ben önce kendi kumbaramı sınıfıma götürdüm. Daha sonra arkadaşlarım da kumbaralarını sınıfa getirdi. Arkadaşlarımla okuldaki tüm sınıfları gezip para toplamaya başladık. Harçlıklarımı Filistin'e gönderiyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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