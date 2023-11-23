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        Gaziantep'te 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Gaziantep'te 6 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 13:33 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:33
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        Gaziantep'te 6 düzensiz göçmen yakalandı
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        Gaziantep'te 6 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 6 şüpheliyi Gaziantep'e getiren aracı durdurdu.

        Göçmenleri taşıyan ve gözaltına alınan şüpheliye toplam 37 bin idari para cezası kesildi, araca el konuldu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma sevk edildi.

        Jandarma ekipleri ayrıca, geçici koruma statüsünde bulunan 38 Suriyeli göçmene ise izin belgesi olmadan şehirler arası seyahat ettiği gerekçesiyle toplam 154 bin 90 lira idari yaptırım uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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