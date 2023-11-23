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        Gaziantep'te bir araçta 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Gaziantep'te bir araçta 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:12 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:15
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        Gaziantep'te bir araçta 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Gaziantep'te bir araçta 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yaptıkları aramada, 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 1 zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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