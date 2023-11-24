Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Nizip'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 12:25 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nizip'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

        Nizip Kültür Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı’na öğretmenler, çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kutlamalar, Nizip Teknik ve Mesleki Anadolu Lİsesi konferans salonunda devam etti.

        En genç öğretmen Gülsüm Ay ve Nizip İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Murat Kılıç, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Programda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Nizip ilçesinde yıkılan Furkan Apartmanında vefat eden öğretmenler, Mehmet Çavuş Karakuş, Arzu Karakuş, Murat Korkut ve Öznur Kaplan anıldı.

        Aday öğretmenlerin yemin etmesi ile devam eden programda, depremde hayatını kaybeden 4 öğretmenin isminin verildiği voleybol, satranç, masa tenisi ve dart turnuvalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Program müzik dinletisiyle sona erdi.

        Törene, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkan vekili Salih Uygur, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Demir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Özcan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        24 Kasım öncesinde velilerden 3 öğretmene saldırı!
        24 Kasım öncesinde velilerden 3 öğretmene saldırı!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Karın şişliği için gitti, 20 kiloluk kitle çıkarıldı
        Karın şişliği için gitti, 20 kiloluk kitle çıkarıldı
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        İki arkadaşını vahşice öldürmüştü! İşte çifte cinayetin nedeni!
        İki arkadaşını vahşice öldürmüştü! İşte çifte cinayetin nedeni!
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı

        Benzer Haberler

        Av tüfekli düğün baskınında ölen Murat, damadın ağabeyi çıktı
        Av tüfekli düğün baskınında ölen Murat, damadın ağabeyi çıktı
        Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan "Öğretmenler Günü" mesajı
        Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan "Öğretmenler Günü" mesajı
        Borsaya ve halka arza ilgi 2024'te de sürecek
        Borsaya ve halka arza ilgi 2024'te de sürecek
        Gaziantep FK, yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Gaziantep FK, yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Gaziantep'te 41 kilo uyuşturucuya 1 tutuklama
        Gaziantep'te 41 kilo uyuşturucuya 1 tutuklama
        GELİNİN ESKİ EŞİ VE YAKINLARI DÜĞÜNÜ BASTI, SİLAHLARLA ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ, 4...
        GELİNİN ESKİ EŞİ VE YAKINLARI DÜĞÜNÜ BASTI, SİLAHLARLA ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ, 4...