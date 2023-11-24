Nizip'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Nizip Kültür Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı’na öğretmenler, çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar, Nizip Teknik ve Mesleki Anadolu Lİsesi konferans salonunda devam etti.

En genç öğretmen Gülsüm Ay ve Nizip İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Murat Kılıç, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Nizip ilçesinde yıkılan Furkan Apartmanında vefat eden öğretmenler, Mehmet Çavuş Karakuş, Arzu Karakuş, Murat Korkut ve Öznur Kaplan anıldı.

Aday öğretmenlerin yemin etmesi ile devam eden programda, depremde hayatını kaybeden 4 öğretmenin isminin verildiği voleybol, satranç, masa tenisi ve dart turnuvalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Program müzik dinletisiyle sona erdi.

Törene, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkan vekili Salih Uygur, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Demir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Özcan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.