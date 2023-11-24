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        Gaziantep'in ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:30 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:31
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        Gaziantep'in ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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        Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        İslahiye'de Demokrasi Meydanında başlanan törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çetin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden öğretmenleri rahmetle anarak, törene katılan öğretmenlerin gününü kutladı.

        Şehit Gökhan Alıcı Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalar yapıldı.

        Etkinlikte asrın felaketi 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden öğretmenler anıldı. Mesleğe yeni başlayan 10 öğretmenin yemin töreninin ardından program sona erdi.

        Törene, Kaymakam Mehmet Soylu, 106. Topçu Alay Komutanı Kadir Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, öğretmen ve öğrencilerle ile vatandaşlar katıldı.

        - Nurdağı

        Nurdağı Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Yıldırım, 6 Şubat depremin hayatlarını kaybeden öğretmenleri rahmetle andı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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