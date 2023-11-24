GAÜN Rektörü Prof. Dr. Özaydın gazetecilerle buluştu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, kentteki gazetecilerle buluştu.

Özaydın, Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilen programda kentteki gazetecilerle bir araya gelerek, üniversitenin yatırım ve çalışmalarını anlattı.

Üniversite bütçesinin sağlıklı kullanmaya çaba gösterdiğini ifade eden Özaydın, "Üniversitemizde önemli çalışmalar yapıyoruz. Üniversitemiz bünyesinde güneş enerji santrali kurduk, gelir elde edeceğiz. Bunun yanı sıra üniversitemize kütüphane yapacağız. Önümüzdeki süreçte kütüphanenin temelini atacağız." dedi.

Özaydın, çalışmalara devam edeceklerini anlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.