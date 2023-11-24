Nizip Belediyesi öğretmenlerin hediyesi geri dönüşümden hazırladı Nizip Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından, atıl durumdaki banklardan yapılan hediyeler öğretmenlere verildi.

Nizip Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından, atıl durumdaki banklardan yapılan hediyeler öğretmenlere verildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle "Sıfır Atık ve Engelsiz Yaşam Temalı" hediye projesi kapsamında çalışma yapan Nizip Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi gönüllüleri, ilçe genelindeki parklarda bulunan bankların hasar gören ve geri dönüşüm atölyesinde kesilerek şekil verilen tahtalarını işleyerek ahşap telefon tutucusu yaptılar.

Özenle hazırlanan ve kalemle tamamlanan hediye paketleri bugün düzenlenen Öğretmenler Günü programında Belediye Başkan Vekili Salih Uygur tarafından öğretmenlere hediye edilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Murat Kılıç'a takdim edildi.

Kılıç, Nizip Belediyesi’nin öğretmenler günü nedeniyle düzenlenen turnuvalara ve etkinliklere de sponsor olduğunu hatırlatarak tüm öğretmenler adına Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti.