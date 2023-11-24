GÜNCELLEME - Gaziantep'te sokak düğününe katılanlara ateş açıldı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Gaziantep'te, sokakta yapılan bir düğüne katılanlara gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te, sokakta yapılan bir düğüne katılanlara gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydıntepe Mahallesi 18. Sokak'ta yapılan düğüne gelen gelinin eski eşinin akrabaları rastgele ateş açtı.

Vurulan Murat Kara (32) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan İ.B, Z.B, H.B ve E.B ise ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Saldırganlardan S.U. ile D.U'nın yakalanırken, kaçan E.U'nun yakalanması için çalışma yürütülüyor.

- Valilikten açıklama

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olayın aileler arasındaki husumetten kaynaklandığı belirtildi.

Olayla ilgili incelemelerin devam edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli S.U. ve D.U. olayın hemen ardından emniyet ekiplerimiz tarafından yakalanmış, şüpheli E.U'nun yakalanması için çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Olayda yaralanan şahısların tedavileri devam etmekte olup, Valiliğimiz ve emniyet güçlerimiz gelişmeleri yakından takip etmektedir."