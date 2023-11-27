Gaziantep'te otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü

Gaziantep'te otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde okula gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 5. sınıf öğrencisi Buğrahan Yiğit'e, B.A. yönetimindeki 27 AKE 819 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yiğit'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi, incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Sürücü B.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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