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        Malatya'da 5 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi

        Malatya'da bir araçta 5 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 19:27 Güncelleme: 27.11.2023 - 19:27
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        Malatya'da 5 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi
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        Malatya'da bir araçta 5 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 555 koli içerisinde 5 milyon 500 bin boş makaron ele geçirdi.

        Polis ekipleri, araç sahibi E.K'ye yasal işlem yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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