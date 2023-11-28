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        Gaziantep'te gasp ve yağma iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te gasp ve yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:30 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:30
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        Gaziantep'te gasp ve yağma iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te gasp ve yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak gasp ve yağma yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 3 zanlıyı yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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