Gaziantep'te gasp ve yağma iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te gasp ve yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gaziantep'te gasp ve yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak gasp ve yağma yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 3 zanlıyı yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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