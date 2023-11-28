Gaziantep'te 10 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi Gaziantep'te 10 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te 10 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen baskında 10 bin 900 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.