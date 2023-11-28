Nurdağı'ndaki deprem konutları havadan görüntülendi
"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı süren afet konutları FPV dronla görüntülendi.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı süren afet konutları FPV dronla görüntülendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde Nurdağı'nda yapımı süren afet konutları, teslim edilmek üzere hazırlanıyor.
İlçede çevre düzenlemesi dahil kısa zamanda oturulabilir hale getirilmesi hedeflenen konutlar, Anadolu Ajansı
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