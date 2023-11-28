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        Gaziantep'te üniversite öğrencileri kadına şiddete karşı mor kurdele taktı

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için mor kurdele taktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 13:16 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:20
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        Gaziantep'te üniversite öğrencileri kadına şiddete karşı mor kurdele taktı
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için mor kurdele taktı.

        GAÜN Hukuk Topluluğu öncülüğündeki öğrenciler, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında etkinlik düzenledi.

        Kampüste stant kuran öğrenciler, mor renkli kurdele dağıttı.

        Topluluk Başkanı Nihat Fırat Şahin, yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Kadınlara uygulanan fiziksel, psikolojik, sözlü şiddetin her türlüsüne karşıyız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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