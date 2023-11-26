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        Gaziantep'te çocuk parkının yakılmasıyla ilgili 9 PKK/KCK şüphelisi yakalandı

        Gaziantep'te millet bahçesindeki çocuk parkının yakılmasıyla ilgili terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 9 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:27 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:27
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        Gaziantep'te çocuk parkının yakılmasıyla ilgili 9 PKK/KCK şüphelisi yakalandı
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        Gaziantep'te millet bahçesindeki çocuk parkının yakılmasıyla ilgili terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 9 zanlı gözaltına alındı.

        Merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde bulunan Belkıs Millet Bahçesi içerisinde yer alan çocuk parkında önceki gün yaşanan yangınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği ve bağlantılığı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

        Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 9 zanlı, gözaltına alındı.

        Merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde bulunan Belkıs Millet Bahçesi'ndeki çocuk parkında, 26 Kasım Pazar günü henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmış, park kullanılamaz hale gelmişti.

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