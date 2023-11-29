Dünya Bankası yetkilisi Bassani Nurdağı'nı ziyaret etti
Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ve beraberindeki heyet Nurdağı ilçesini ziyaret etti.
Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ve beraberindeki heyet Nurdağı ilçesini ziyaret etti.
Nurdağı Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda bir araya gelen heyet, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam İsmail Alsancak, Belediye Başkan Vekili Yakup Bahar ve ilgili birimlerden bilgi aldı.
Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ve heyet daha sonra ilçede kurulan konteyner kent ve esnafı ziyaret etti.
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