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        Dünya Bankası yetkilisi Bassani Nurdağı'nı ziyaret etti

        Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ve beraberindeki heyet Nurdağı ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:33 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:35
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        Dünya Bankası yetkilisi Bassani Nurdağı'nı ziyaret etti
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        Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ve beraberindeki heyet Nurdağı ilçesini ziyaret etti.

        Nurdağı Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda bir araya gelen heyet, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam İsmail Alsancak, Belediye Başkan Vekili Yakup Bahar ve ilgili birimlerden bilgi aldı.

        Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ve heyet daha sonra ilçede kurulan konteyner kent ve esnafı ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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