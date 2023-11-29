Gaziantep'te düzenlenen "Bilim Filmleri Günleri" başladı Gaziantep'te, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyon Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde düzenlenen Bilim Filmleri Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi.

Gaziantep'te, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyon Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde düzenlenen Bilim Filmleri Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sanatla bilime katkı sağlamak, ilgiyi artırmak amacıyla Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte panel, söyleşi ve film okumaları yapılacak.

Bilimle ilgili filmlerin gösteriminin yapılacağı etkinlikte katılımcılar, akademisyenlerle buluşacak.

Vali Kemal Çeber, açılıştaki konuşmasında, her zaman gençlere güvendiklerini ve gençlerin de özgüvenlerinin olmasını istediklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise gençlerin gözlerindeki ışığın kendilerine cesaret verdiğine dikkati çekti.

Gençlerin yarının yöneticisi olacağını belirten Şahin, "Bu şehri gülistan yapmaya siz gençlerimizle hazırız. Sevgili gençler okuyacağız. Medeniyet tarihimizi bileceğiz. Bizi biz yapan değerleri öğreneceğiz. Bilimle beraber küresel ısınmaya ve doğal afetlere karşı nasıl önlemler alınması gerektiğini öğreneceğiz. Bilgi toplumu olmak zorundayız." ifadesini kullandı.