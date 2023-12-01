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        Nurdağı'ndaki depremzede öğrenciler Mardin'in tarihi mekanlarını gezdi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki afetzede öğrencileri motive etmek amacıyla Mardin'in tarihi mekanlarını gezdirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:29 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:44
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        Nurdağı'ndaki depremzede öğrenciler Mardin'in tarihi mekanlarını gezdi
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki afetzede öğrencileri motive etmek amacıyla Mardin'in tarihi mekanlarını gezdirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Fatma Şahin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Nurdağı'ndaki öğrencilerden gelen gezi talebini olumlu karşıladı.

        Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın organize ettiği etkinlikte 47 öğrenci, rehber eşliğinde Mardin'de Dara Antik Kenti, Midyat, Deyrulzafaran Manastırı, Kasımiye Medresesi gibi tarihi mekanları gezdi.

        Öğrenciler gezide yöresel ürünleri tatma, merak ettikleri yerleri görme fırsatı da buldu.

        Tura katılan öğrencilerden Elif Buse Ulu, mutlu olduklarını ifade etti.

        Fatma Şahin'in kendilerini kırmayarak gezi düzenlediğini aktaran Ulu,"Mardin gezisi istemiştik. Bizi kırmadığı için öncelikte teşekkür ediyorum. Dara Antik Kenti gezdik, çok beğendim. Gözlerimi alamadım." şeklinde konuştu.

        Öğrencilerden Semih Mirsat Oğçan da gezide eğlendiklerini belirterek, Fatma Şahin'e teşekkür etti.

        Sabahat Tükenmez de Mardin'i ve yöresel yemekleri tattıkları için mutlu olduklarını kaydetti.​​​​​​​

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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