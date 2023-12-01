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        Gaziantep'te MİT destekli DEAŞ operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 13:22 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:22
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        Gaziantep'te MİT destekli DEAŞ operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda, "terör örgütü içerisinde medya unsurunda ve kadınlara yönelik tebliğ ile emirleri iletmekle görevli" 2 şüpheliyi yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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